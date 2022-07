Studeren in Gent? Dan regelt unief een kot voor je in... Brugge

Er is een recordtekort aan koten in Gent, en dus gaat de universiteit honderd studentenkamers huren vlak bij het station van Brugge. Dat is 47 km verderop, maar het kan niet anders, klinkt het. “En in veel landen is dit trouwens de normaalste zaak van de wereld.”