Studenten zoeken steeds vaker psycholoog op

Ouders van An Marchal blikken 25 jaar later terug: “Ik dacht van dag één al dat het niet goed zou komen”

15 augustus Dag op dag 25 jaar geleden haalde de politie in Marcinelle twee meisjes levend en wel uit de kelder van Marc Dutroux: Sabine en Laetitia. Dutroux zelf was twee dagen daarvoor opgepakt. De omvang, de reikwijdte van de horror die zich had afgespeeld, zou pas in de dagen en weken daarna helemaal duidelijk worden. Maar er waren nog meer meisjes vermist: Julie, Melissa, An en Eefje. Die vijftiende augustus gaf sommige van de ouders hoop. An en Eefje waren toen al een jaar spoorloos, samen verdwenen in Oostende. De vader van An, Paul Marchal, voelde die hoop. Maar die zou twee weken later abrupt de kop worden ingedrukt.