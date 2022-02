Studenten mogen extra uren werken om quarantaine door omikron te compenseren

Minister Beke zorgt er nu voor dat jobstudenten extra uren kunnen presteren zonder dat er aan het Groeipakket wordt geraakt. De uren van wie tijdens het eerste kwartaal van dit jaar in de zorgsector of in het onderwijs aan de slag gaat, worden zelfs niet meegeteld in het maximum van 475 uren per jaar. In andere sectoren wordt het maximum opgetrokken met 45 uren tot 520 uren. Die extra uren moeten wel in het eerste kwartaal worden gepresteerd.