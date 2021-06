Studenten kunnen ook in tweede semester corona inroepen als overmacht

Het afgelopen coronajaar waren er een paar nooddecreten nodig om de regels in het onderwijs aan te passen aan de coronarealiteit. Vandaag/woensdag dienden Koen Daniëls (N-VA), Brecht Warnez (CD&V) en Jean-Jacques De Gucht (Open Vld) een nieuw nooddecreet - het achtste intussen - in. "Hopelijk is dit het laatste nooddecreet", aldus De Gucht.

"Door studenten die het heel zwaar gehad hebben het voorbije jaar de mogelijkheid te geven om de coronacrisis in te roepen als overmacht, bieden we hen zuurstof en ruimte voor een geslaagde tweede kans", zegt CD&V-parlementslid Brecht Warnez. Ook volgens Open Vld-parlementslid Jean-Jaques De Gucht wordt met de regeling "gehoor gegeven aan een belangrijke vraag van de studenten zelf".

Maatregelen die in het verleden in het licht van corona werden genomen, worden ook verlengd. Zo krijgen CLB's meer tijd om gemotiveerde verslagen op te maken in het secundair onderwijs en wordt de geldigheid van bestaande gemotiveerde verslagen in het basisonderwijs verlengd. In het volwassenenonderwijs wordt de mogelijkheid voor afstandsonderwijs verlengd.