Studenten gezocht voor onderzoek naar kwaliteit studentenjobs

Etterbeek/Jette VUB zet psycholo­gie­stu­den­ten in om alle VUB-studenten op te bellen en te vragen hoe het met hen gaat: “We krijgen veel signalen van moedeloos­heid”

15 februari In maart bellen de masterstudenten psychologie van de VUB alle studenten op om hen, indien nodig, de weg naar professionele psychologische hulp te wijzen. Ook wil de universiteit met de actie haar beleid in deze coronacrisis beter afstemmen op wat de studenten nodig hebben. Dat schrijven De Standaard en Het Nieuwsblad maandag. “We krijgen veel brieven van ouders en studenten waarin ze zeggen dat het te veel is. Er is veel moedeloosheid”, vertelt VUB-rector Caroline Pauwels.