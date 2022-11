Studenten drinken minder dan ze zelf denken: “Foute en gevaarlijke perceptie moet eruit”

Verkeersin­sti­tuut Vias pleit voor lachgasver­bod naar Nederlands voorbeeld

In Nederland is vanaf 1 januari het bezit en de verkoop van lachgas verboden. Vanaf dan staat de drug op een lijst met verboden middelen, meldt het Nederlandse ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Vias Institute en het Antigifcentrum willen lachgas ook in ons land verbieden. Begin dit jaar waarschuwde het verkeersinstituut al dat vooral jonge bestuurders steeds vaker lachgas gebruiken. In het kader van de tiende nationale VerkeersONveiligheidsenquête van Vias van januari dit jaar gaf 8 procent van de bestuurders toe minstens één keer per maand te rijden na het gebruik van lachgas, vooral bij de 18- tot 34-jarigen (19 procent).

