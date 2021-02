Studenten die samen op kot zitten kunnen dan toch beschouwd worden als huishouden

Studenten die samen op kot zitten kunnen nu al beschouwd worden als een huishouden, waardoor voor hen de regels van een gezin gelden. Dat zegt minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) aan VRT NWS, nu er weer discussie is over de kotbubbel. Zij moeten dan wel effectief samenwonen.

De discussie over studenten op kot loopt al een tijdje. Sinds het begin van de lockdown mogen we enkel nog dicht contact hebben met ons eigen "huishouden" en daarnaast mogen we elk ook één knuffelcontact hebben. Maar wat met studenten die met een aantal samen op kot zitten? Hun "huishouden" is thuis, zo was de redenering, en dus moeten ze afstand houden op kot.

Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) pleit al langer voor een zogenoemde "kotbubbel", waardoor studenten die samen op kot zitten als een huishouden worden beschouwd, maar tot op heden is die er nog niet. Maar de discussie over zo'n bubbel wordt weer gevoerd, nu vier studenten die samen op kot zitten in Gent een boete kregen omdat ze 's avonds op hun balkon stonden met wat muziek. Volgens de politie was er sprake van een inbreuk op de coronaregels.

Over deze specifieke zaak wil minister Verlinden zich niet uitspreken. Maar hoe zit het nu precies met die huishoudens? "In het ministerieel besluit hebben we geschreven dat een huishouden alle personen zijn die onder hetzelfde dak wonen", zegt de minister aan VRT NWS. "Dat hoeft dus geen traditioneel gezin zijn. Ook studenten kunnen een huishouden zijn, als ze sinds de start van de lockdown onder hetzelfde dak wonen."

Lees: studenten mogen zich gedragen als een huishouden op voorwaarde dat ze niet pendelen tussen hun kot en hun ouderlijk huis.