Student Quinten (25) organiseerde ‘Justice For Sanda’ in Leuven: “Protest zal pas gaan liggen als er écht iets verandert”

Mahdi ging te ver, ook voor CD&V: voorzitter zaait verdeeld­heid met Tik­Tok-film­pje

Het TikTok-filmpje van CD&V-voorzitter Sammy Mahdi over de Reuzegommers zorgt voor gemor in de Wetstraat, maar ook in de eigen partij. Alleen gebeurt het in stilte. Een partij in zwaar weer toont geen interne verdeeldheid.