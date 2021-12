Student filmt ‘klunzige’ dieven op hun vlucht: “Hun armen zo vol gestapeld dat ze alles lieten vallen”

FAROEK gaat op zoek naar twee jonge mannen die in de nacht van 10 op 11 februari hebben ingebroken in een elektrozaak in Gent. Ze zijn duidelijk herkenbaar te zien op bewakingsbeelden van in de zaak, en een student kon hen ook filmen met z’n smartphone terwijl ze wegvluchtten.

Eigenaar Angelo (33) had al een slecht voorgevoel die dag. Twee jonge mannen kwamen vlak voor sluitingstijd binnen en waren erg geïnteresseerd in de Iphones - én in de beveiliging ervan. Wanneer hij die nacht een alarm krijgt dat er wordt ingebroken in zijn winkel, moet hij meteen aan hen denken. En inderdaad, de dieven zijn dezelfde mannen. Op bewakingsbeelden is duidelijk te zien hoe ze onstuimig te werk gaan - en daardoor alles laten vallen.

Faroek Özgünes gaat samen met de politie en het gerecht op zoek naar daders van misdrijven, getuigen en vermiste personen, en roept daarbij de hulp in van lezers en kijkers. Volg al zijn opsporingsreportages op de voet via ons dossier.

Handen te kort

De dieven gaan pijlsnel te werk. Maar in plaats van de gestolen spullen in een zak te steken, stapelen ze alles gewoon in hun armen. Wanneer ze vertrekken laten ze in hun haast alles vallen op straat.

Niet hun eerste keer

Uit het politie-onderzoek blijkt nu dat deze twee mannen gezocht worden voor meerdere feiten. De speurders vermoeden dat dezelfde twee ook al spullen hebben gestolen uit rugzakken in het GUSB, het zwembad op de universiteitscampus van Gent.

Als u één van deze mannen herkent, of meer informatie over hen hebt, neem dan zeker contact op met de politie via het gratis nummer 0800 30 300 of via mail.

Volledig scherm Student Nathan toont zijn filmpje aan Faroek, en Faroek Ozgünes © ©Pieter-Jan Vanstockstraeten/photonews