Struisvogel gespot op E40 van Brugge naar Gent

Familie Sanda Dia over stilleggen van proces: “We zijn het Sanda verschul­digd”

De advocaten van de broer en de ouders van Sanda Dia (20) tekenen beroep aan tegen een beslissing van de rechter in Hasselt, die aangaf dat ze maar kan oordelen over een deel van de fatale studentendoop. Het proces in Hasselt wordt voor onbepaalde duur stilgelegd. “We zijn het Sanda verschuldigd”, klinkt het bij de familie.

29 april