Striptekenaar Malik overleden bij woningbrand

Van Gucht over 110.000 reizigers uit rode zones die niet getest werden: "Er moesten keuzes gemaakt worden”

10 december Het aantal reizigers uit rode zones dat België vorige maand binnenkwam zonder dat ze getest werden, blijkt groot. “Dat is vrij logisch”, legt viroloog Steven Van Gucht uit aan VTM NIEUWS. “We komen uit een periode waarin enkel mensen met symptomen werden getest. Mensen zonder symptomen die een hoogrisicocontact hadden gehad of reizigers die uit een rode zone kwamen, werden niet meer getest.” Dat die situatie niet ideaal was, dat is wel duidelijk.