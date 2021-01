Strijdbijl EU en AstraZeneca nog lang niet begraven: “Europa moét het hard spelen”

Het einde van het spierballengerol tussen AstraZeneca en de Europese Unie is nog niet in zicht. Europa is op ramkoers sinds het Brits-Zweedse farmabedrijf te kennen gaf dat het komende maand slechts 40% van de beloofde dosissen van zijn - overigens nog goed te keuren - vaccin kan leveren aan de EU, door productieproblemen in zijn Belgische fabriek in Seneffe. Een spijtig geval van overmacht, zegt AstraZeneca, dat verklaart slechts een verbintenis te zijn aangegaan om "z'n uiterste best te doen". Europa vindt dat er in dat geval dan maar geleverd moet worden vanuit de Britse fabrieken. De poging tot verzoening tussen beide partijen van woensdagavond draaide uit op een sisser. "Aanhoudend gebrek aan duidelijkheid over de leveringsplanning", tweette Europees commissaris Stella Kyriakides na afloop. En dus worden de mouwen opgestroopt. Op vraag van de Europese Commissie viel ons federaal geneesmiddelenagentschap FAGG binnen bij AstraZeneca in het Henegouwse Seneffe, om te controleren of er wel degelijk sprake was van dat productieprobleem. Want veel geloof lijkt de Commissie daar niet aan te hechten, en dus wou ze laten nagaan of het bedrijf de geproduceerde vaccins niet elders - duurder - wil verkopen.