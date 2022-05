Strijd tegen phishing loont, maar let op: andere fraudevormen zijn in opmars

Oplichters hebben vorig jaar ruim een kwart minder geld buitgemaakt door consumenten hun bankcode te ontfutselen, zogenaamde phishing. Ze maakten op die manier 25 miljoen euro buit, tegenover 34 miljoen euro in 2020. Dat blijkt uit cijfers van bankenfederatie Febelfin en het Centrum voor Cybersecurity België (CCB). Zij waarschuwen wel dat andere fraudevormen in opmars zijn, waarbij de oplichters geen code, maar wel meteen geld willen.

Bij phishing doen oplichters zich voor als een bank, een bedrijf, een overheidsinstelling ..., in de hoop dat mensen erin trappen en hun bankcodes doorgeven. Dat kan op allerlei manieren: e-mail, brief, telefoon, whatsapp enz. Meestal wordt de consument gevraagd op een link te klikken die leidt naar een frauduleuze website.

De banken hebben voorzorgsmaatregelen genomen (bijvoorbeeld tweestapsverificatie bij online bankieren), en ongeveer drie kwart van de frauduleuze overschrijvingen door phishing kunnen naar schatting worden tegengehouden of teruggevorderd. En het CCB blokkeert frauduleuze websites (dat gebeurde bijna 130.000 keer in de eerste drie maanden van 2022), zodat de links ernaartoe niet meer werden. Onder meer dankzij die inspanningen maakten fraudeurs vorig jaar minder geld buit via phishing.

Vraag om geld

Dat is uiteraard een goede zaak, maar Febelfin en het CCB zien naar eigen zeggen “een belangrijke verschuiving richting andere fraudevormen, zoals beleggings-, factuur-, hulpvraag- of kluisrekeningfraude, waarbij het slachtoffer wordt overgehaald om zelf geld over te maken”.

Beleggings- of boilerroomfraude gaat over fictieve of waardeloze aandelen die aangeboden worden, vaak met de belofte van hoge rendementen. Bij hulpvraagfraude krijgt het slachtoffer zogezegd van familie of een kennis berichten (bijvoorbeeld over een verloren gsm), die uiteindelijk uitmonden in een vraag om geld. En bij kluisrekeningfraude vraagt een zogezegde bankmedewerker om je geld over te schrijven naar een nieuwe, veilige rekening, omdat er met de huidige rekening fraude zou zijn gepleegd.

Consumenten krijgen de raad om nooit persoonlijke codes door te geven aan de telefoon of na een mail, sms of ander bericht. Het is ook geen goed idee om via een link een overschrijving uit te voeren: surf beter zelf naar de website van je bank of gebruik de bank-app. En wees wantrouwig als torenhoge winsten worden beloofd via beleggingen, of wanneer gevraagd wordt geld over te maken naar een bankrekening in een ver land.

Toch in de val getrapt?

Wie toch het slachtoffer werd van fraude, belt best meteen Card Stop (078-170 170), brengt zijn bank op de hoogte en doet aangifte bij de politie met zoveel mogelijk bewijsmateriaal. Verdachte berichten kan je melden via verdacht@safeonweb.be. Meer informatie op de CCB-website www.safeonweb.be.

