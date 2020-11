Stressteam politie krijgt steeds meer werk

In 2018 waren er 3.195 hulpvragen voor begeleiding, blijkt uit cijfers die CD&V-Kamerlid Franky Demon opvroeg. In 2019 steeg dat aantal naar 3.917, en dit jaar waren er in de eerste jaarhelft dus al 2.909.

Een eenduidige verklaring voor de stijging is er volgens de politie niet, maar de extra taken in verband met de handhaving van de coronamaatregelen worden wel genoemd. Zo raakten zaterdagnamiddag in Elsene nog drie agenten gewond toen zij bij een coronacontrole werden aangevallen door een menigte mensen. "Corona is één reden, maar zeker niet dé reden", aldus een politiewoordvoerder.