Stress om een crèche: “550 euro voor vier dagen opvang per maand. Superduur, maar er is geen andere optie”

Kamercom­mis­sie keurt resolutie voor importver­bod op Russische diamant goed

Er moet een Europees importverbod komen op Russische diamanten. Dat staat in een resolutie van Kamerlid Vicky Reynaert (Vooruit) die dinsdag unaniem groen licht heeft gekregen in de bevoegde Kamercommissie. Zoals bekend is Antwerpen het belangrijkste handelscentrum voor diamant in Europa. In die zin is de stemming volgens haar een belangrijk signaal.