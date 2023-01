Stress blijkt vaak chronisch probleem bij ambtenaren

Van de 8.108 ambtenaren die in 2017 door stress werden getroffen, heeft slechts 27,9 procent erna geen medisch attest meer binnengebracht omwille van een stressgerelateerde psychische aandoening. Dat betekent dus dat 72,1 procent nog minstens eenmaal afwezig was omwille van stress in de periode 2018-2021. Bijna 10 procent heeft nog afwezigheden door stress laten optekenen in elk van de vier daaropvolgende jaren. En meer dan 20 procent werd in drie van de vier daaropvolgende jaren opnieuw getroffen.