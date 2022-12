Strengere regels voor sociale huurders: verplicht inschrijven als werkzoekende bij VDAB en betere taalkennis

Politiek Hier een sociale woning, maar eigen woning of grond in het buitenland: 1 op de 2 gecontro­leer­de huurders loopt tegen de lamp

309 sociale huurders zijn er het afgelopen anderhalf jaar op betrapt dat ze ook nog een eigendom in het buitenland hebben, dat is bijna de helft van wie gecontroleerd is. Zij hebben volgens de wet geen recht op een sociale woning in Vlaanderen, maar slechts één op de drie sociale huisvestingsmaatschappijen controleert erop. Onder meer Gent en Leuven lopen achter. Wat riskeren de overtreders? En hoe kan wie schrik heeft zijn straf nog ontlopen? “Mogelijk zien we nog maar het topje van de ijsberg.”

23 november