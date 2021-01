Strengere regels voor privédetectives

"Wij weten wie haar vermoord heeft". De noodkreet van de ouders van Elke Wevers, tien jaar na haar mysterieu­ze verdwij­ning

9 december Vandaag is het exact tien jaar geleden dat Elke Wevers (32) verdween in het Limburgse Neeroeteren. De directiesecretaresse was ‘s ochtends op weg naar haar werk in het ziekenhuis van Maaseik, toen ze naar een collega sms’te dat ze niet zou komen. Sindsdien is ze spoorloos. Haar ouders René Wevers (65) en Elza Reeskens (65) voelen zich in de steek gelaten door het gerecht. “Wij weten wie Elke vermoord heeft, maar het lijkt wel alsof niemand het wíl onderzoeken.”