Strengere regels op komst voor teruggekeerde reizigers: iedereen testen?

Het was Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V) die woensdag zei dat hij hoopte dat er snel strengere regels konden ingevoerd worden voor reizigers vanuit het Verenigd Koninkrijk. Ook wie minder dan 48 uur in het Verenigd Koninkrijk of in Ierland is geweest, zou zich verplicht moeten laten testen en in quarantaine gaan, vond hij. De andere politieke geesten lijken intussen ook gerijpt, uit schrik voor de impact van die Britse variant die intussen al in beperkte mate in ons land circuleert. De kans is groot dat er dus een vervroegd Overlegcomité of overlegmoment komt, kwestie van daar toch geen week meer mee te wachten.