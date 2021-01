Strengere regels op komst voor teruggekeerde reizigers: iedereen testen, ook wie minder dan 48 uur in het buitenland was?

Het Overlegcomité zal normaal gezien al voor volgende week vrijdag samenkomen om zich te buigen over strengere regels voor reizigers vanuit het Verenigd Koninkrijk en Ierland. Vanavond krijgt de regering daarover het advies van de experten. Het ziet ernaar uit dat zij zullen vragen om minstens elke reiziger te laten testen, ook als die minder dan 48 uur in het buitenland was.