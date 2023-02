Strengere reclameregels moeten overgewicht bij jongeren aanpakken

Economie eurozone groeide tegen verwach­ting in met 0,1 procent in vorige kwartaal

De economie in de eurozone is in het vierde kwartaal van 2022 heel licht gegroeid. In vergelijking met het voorgaande kwartaal nam de economische bedrijvigheid, gezuiverd van seizoens- en kalenderinvloeden, met 0,1 procent toe. Dat blijkt vandaag uit een eerste raming van het Europese statistiekbureau Eurostat.