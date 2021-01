Strengere quarantainecontroles nemen valse start: meerderheid burgemeesters weet nog altijd niet waar besmette burgers wonen

“Regering ziet ons als imbecielen”: psychologe vernieti­gend over desastreu­ze coronacom­mu­ni­ca­tie

9:29 “Ze denken dat we imbecielen zijn.” Doctor in de psychologie Elke Geraerts (39) is vernietigend over hoe overheid en virologen communiceren. Terwijl er eindelijk wat licht scheen aan het einde van die veel te lange tunnel, werd alle hoop in één ochtend de kop ingedrukt. “De veerkracht van dit land wordt al tien maanden op de proef gesteld door desastreuze communicatie. Alsof mentaal welzijn niet bestaat.”