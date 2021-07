Strenger toezicht op terugkerende reizigers, zowel op de weg als op luchthaven: “Hoe meer controles, hoe groter de kans dat mensen hun PLF invullen”

"Verplichte pre-tes­ting niet de heilige graal van een corona­vrije jeugdwerk­zo­mer"

12 juli De Vlaamse Jeugdraad en de jeugdsector gaan niet akkoord met het voorstel van federaal minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) voor verplichte pre-testing op zomerkampen en jeugdactiviteiten. “Dit is onmogelijk en onwenselijk”, aldus de Ambrassade, de ondersteuner van het jeugdwerk in Vlaanderen, in een persbericht.