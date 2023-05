Strenger sociaal beleid, belastingverlaging van 1.000 euro per jaar en verplichte gemeenschapsdienst voor jongeren: hier wil N-VA op inzetten

De leden van N-VA hebben vandaag het licht op groen gezet voor het programma dat de richting van de partij voor de komende jaren aangeeft. Het gaat om honderd “ideeën” verspreid over tien thema’s, die de praktische invulling geven van hoe de partij Vlaanderen zich ten volle ziet ontplooien in een confederaal België. “Ze maken vanaf heden een integraal deel uit van de canon van de N-VA”, aldus partijvoorzitter Bart De Wever.

De teksten gaan erg breed. Toch heeft bijna de helft een eerder economische inslag. Om de koopkracht van wie werkt te verhogen, gaat N-VA voor een tax cut die in de personenbelasting minstens even omvangrijk is als de operatie van de regering-Michel, dus zowat 1.000 euro netto per jaar. Het geld daarvoor haalt N-VA uit lagere uitgaven en een hogere tewerkstellingsgraad.

Om die tewerkstellingsgraad mee te verhogen, stelt de partij voor de aftrek voor kinderopvang te verhogen naar 100 procent en om die aftrek alleen mogelijk te maken van beroepsinkomsten. Dat moet werkende mensen belonen.

N-VA wil de belastingschalen sneller indexeren, zodat lonen na aanpassing aan de inflatie niet buitensporig belast worden in belastingschalen die niet mee zijn geïndexeerd. Ze wil ook een belastingverlaging voor wie actief wil blijven na het pensioen. Het zou gaan om een flat tax van 20 procent. Ook de bestaande grenzen van hoeveel een gepensioneerde mag bijverdienen, moeten omhoog. En geleverde werkprestaties moeten meer doorwegen in de hoogte van het pensioen, via een pensioensysteem met punten.

Werkloosheidsuitkeringen

De partij wil ook een strenger sociaal beleid voeren. De werkloosheidsuitkeringen worden tot twee jaar beperkt in de tijd. Een loonnorm voor de leeflonen en uitkeringen moet voorkomen dat die niet meer sneller kunnen groeien dan de lonen. Wie een leefloon wil, moet vijf jaar onafgebroken, werkelijk en wettelijk verblijf kunnen voorleggen. Bovendien gaat het basisbedrag omlaag en worden toeslagen afhankelijk van inspanningen. Een deel van het basisbedrag wordt ook uitgekeerd in voedselcheques.

Om een werkloosheidsuitkering te kunnen krijgen, moeten EU-burgers minstens twaalf maanden gewerkt hebben. N-VA wil ook een limiet stellen op het aantal sociale voordelen waarop iemand met een uitkering een beroep kan doen. Dat kan door centraal te registreren hoeveel sociale voordelen iemand in totaal krijgt, zodat ze geplafonneerd kunnen worden, per persoon en per gezin.

Op onderwijsvlak verlaagt N-VA stapsgewijs de leerplicht van vijf naar drie jaar. De partij wil ook vasthouden aan de grondwettelijke verplichting om levensbeschouwing en zedenleer aan te bieden, al koppelt ze daar een nuance aan. In scholen waar een bepaalde leerlingendrempel niet wordt gehaald, hoeft dat vak niet te worden gegeven.

Opvoeding

En voor N-VA zijn het uitdrukkelijk in de eerste plaats de ouders die verantwoordelijk zijn voor de opvoeding van de kinderen. De rechten van kinderen staan ook centraal in een preventief beleid. Daarbij pleit de partij voor een snellere uithuisplaatsing van het net geboren kind, thuisbegeleiding door de bijzondere jeugdzorg, een gedwongen opname voor een zwangere verslaafde moeder en een verbod op samenwonen met een kind na een veroordeling voor kindermisbruik of -mishandeling.

De leden stemden ook in met een verplichte gemeenschapsdienst voor jongvolwassenen - een dada van Theo Francken. Net als de invoering van het Australisch migratiemodel trouwens, dat definitief werd verankerd, met daarin de bepaling dat wie illegaal probeert zijn kans te wagen, elk recht op legaal verblijf vergooit. En inburgering start in het land van herkomst, van bij de visumaanvraag.

Twee stemmen

Op energievlak wil N-VA de bestaande kerncentrales zo lang mogelijk openhouden, moeten er zo snel mogelijk kleine moduleerbare centrales bijkomen én blijft de partij de bouw van nieuwe, traditionele kerncentrales aanmoedigen.

Aanzetten tot haat moet voor N-VA uit de strafwet. Haat valt moeilijk te definiëren, luidt de redenering. Alleen aanzetten tot geweld moet als standaardregel vervolgbaar zijn. Voor de partij moet er ook bij ons een speciaal agentschap komen tegen drugscriminaliteit, naar analogie met de DEA in de Verenigde Staten.

Het congres zette ook het licht op groen voor het systeem van twee stemmen. “Op die manier kan je kiezen op iemand uit de eigen kieskring én kan iedereen in Vlaanderen op Bart De Wever stemmen”, grapte Sander Loones. Dat geldt ook voor het volksberoep, waarbij het parlement in heel specifieke gevallen een vernietiging van wetgeving door het Grondwettelijk Hof kan tegenhouden. En als het van N-VA afhangt, is koning Filip de laatste koning van ons land. De monarchie wordt afgeschaft bij overlijden of aftreden van het huidige staatshoofd.