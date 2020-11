Strenge controles op naleven coronamaatregelen: “Niemand ontsnapt nog aan boete: geen genade meer”

RECONSTRUC­TIE. Zo kwam de politiek tot de maatrege­len van de laatste kans

31 oktober Schouder aan schouder kondigden onze regeringsleiders de lockdown bis aan. Maar die eensgezindheid had flink wat voeten in de aarde: vooral over onderwijs werd er stevig en lang gediscussieerd. "Maar in tegenstelling tot vorige week, was het geen communautaire strijd", klinkt het aan Vlaamse kant.