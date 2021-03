Strandbars open, terrassen dicht, drankjes aan ligzetels mogen wel: “Kafkaiaanse toestanden”

Hoofd taskforce vaccinatie: “Johnson & Johnson enige reden waarom vaccinatie­sche­ma nog kan lukken”

19:25 Dat de vaccins van Johnson & Johnson al vanaf eind april kunnen worden geleverd en toegediend, is de enige reden waarom het oorspronkelijke vaccinatieschema dat in december en januari werd opgesteld nog kans op slagen heeft tegen de zomer. Dat zegt Dirk Ramaekers, topman van de Taskforce Vaccinatie. "Dat is momenteel de enige meevaller", zegt Ramaekers. "Op basis van de eerste berichten over Johnson & Johnson hopen en verwachten we ook dat hun leveringen stabieler zullen zijn dan bij AstraZeneca." Tegen eind april verwacht ons land nog eens meer dan 2 miljoen vaccins.