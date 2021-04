Strandbarhouders begrijpen er niks van: “Mensen drinken hier hun eigen blikjes op en komen langs om ons toilet te gebruiken. Laat ons alstublieft openen”

“Mensen drinken hun eigen blikjes en flesjes hier op onze trap op. Wij kunnen niet anders dan toekijken. En opruimen.” De strandbarhouders aan onze kust zuchten. Ligzetels verhuren mag. Een drankje aan het raam verkopen ook. Maar rendabel is dat allerminst. “Hier wat verderop zien we dagjestoeristen in groepen genieten op het strand. Hier kan het nochtans veilig en gereglementeerd”, klinkt het in Blankenberge.