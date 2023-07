Stralen in de nacht? Nieuwe Crocs geven licht in het donker

OPROEP. Crèches fors duurder: moet ook jij (veel) meer betalen voor je baby of peuter?

33 euro wordt 50 euro. 50 euro wordt 62,5 euro. Veel kinderdagverblijven trekken hun vaste dagprijs stevig op willen ze overleven. “Het is dat of sluiten”, zeggen de uitbaters, die spreken van een grote financiële ongelijkheid in de sector. Ze kregen vorige week te horen naast de subsidies van minister Hilde Crevits (CD&V) te grijpen. “Ik durf het onze ouders niet te zeggen”, reageert een uitbater. “We vrezen dat ze met zulke prijzen zullen vertrekken, maar waarheen? Geen enkele opvang in de buurt heeft plaats.” Stuur jij je zoon of dochter naar een opvang die werkt met vaste dagprijs en kreeg je ook het bericht dat de factuur opslaat? Of beslis je om je kind weg te halen vanwege die hoge kostprijs en blijf je nu zelf thuis omdat het financieel voordeliger is? Laat het ons weten via fien.tondeleir@dpgmedia.be. Bedankt!