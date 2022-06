Straks valt Herman Derdin (80) het uurrecord aan. De huidige recordman geeft raad: “Vergeet geen dopingtest af te leggen, of het telt niet!”

Mesaanval in station van Doornik verstoort treinver­keer, slachtof­fer in kritieke toestand

In Doornik, in de provincie Henegouwen, is het treinverkeer verstoord na een mesaanval die vanochtend in de gang van het station plaatsvond. De politie en de hulpdiensten zijn ter plaatse, zo meldt spoornetbeheerder Infrabel.

