Straks maakt slachtoffer van de terreuraanslag in Zaventem een pakkend gebaar in bomvol Sportpaleis: “Bij het opstaan heb ik nog elke ochtend tranen in mijn ogen”

WEERBE­RICHT. Komende nacht gaat het in bijna heel het land vriezen

Het weekend start wisselend tot zwaarbewolkt met tussendoor enkele buien van regen of korrelhagel. De maxima schommelen tussen 1 en 7 graden, meldt het KMI. In de Luikse Ardennen is sneeuw voorspeld. Komende nacht vriest het in bijna heel het land.