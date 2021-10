Strafrechtelijke onderzoeken naar fietskoeriers zonder papieren

“Heel waarschijn­lijk derde prik voor alle Belgen in de loop van 2022"

“Het is zeer waarschijnlijk dat burgers in de loop van 2022 of in de komende maanden worden opgeroepen voor een boosterprik", meent de Waalse minister van Volksgezondheid Christie Morreale (PS). Dat verklaarde ze vanochtend op Franstalige radiozender Bel RTL.

29 oktober