Strafpleiter Pol Vandemeuelbroucke veroordeeld tot 1 jaar gevangenis: alleen cassatie kan hem nog uit de cel houden

Testevent in Versuz met 1.500 feestvier­ders bestudeert speek­seldrup­pels: hoeveel (fuif)beestjes vliegen door de lucht?

5:00 Er lang bij stilstaan is nefast voor de feestvreugde, maar hoe zit het eigenlijk met die minuscule speekseldruppeltjes die door de lucht zweven tijdens een feestje? Morgenavond in Versuz verandert de disco in het labo: ventilatieprofessor Bert Blocken (KU Leuven) gaat samen met 1.500 fuifnummers de rol van aerosolen in het nachtleven bestuderen. "Het rookkanon is slecht voor onze apparatuur, maar voor de rest: alle remmen los, graag."