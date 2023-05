Strafpleiter Omar Souidi getuigt over ongeval: “Wakker geworden toen ik tegen twee geparkeerde auto’s reed en airbags zag opengaan”

“Het was letterlijk en figuurlijk een zware klap”, aldus Souidi, die zegt dat hij niet onder invloed van alcohol of drugs was. “Mijn omgeving had door dat ik al een tijdje heel wat hooi op mijn vork nam. Ik heb drie zaken te runnen. Ik dacht dat ik alles onder controle had, maar ik heb mezelf wat overschat. Ik ben in slaap gevallen achter het stuur. Ik ben naar huis gereden en wakker geworden toen ik tegen twee geparkeerde wagens reed en alle airbags zag opengaan.”