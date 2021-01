Stormloop verwacht op inschrijvingen: met deze tips krijg je je kind hopelijk wel ingeschreven voor Kazou-zomerkamp

Zo’n 2.500 reizigers keerden besmet terug van reis: “En zij kunnen Britse variant meebrengen”

8 januari Zowat 2.500 mensen zijn na de kerstvakantie met een coronabesmetting teruggekeerd van hun reis in het buitenland. Dat zegt biostatisticus Geert Molenberghs (UHasselt en KU Leuven) bij HLN LIVE. “Dat is een zorg, want zij lopen het risico om de Britse variant mee te brengen.” Vooral terugkeerders uit Midden- en Oost-Europa bleken besmet. Volgens Molenberghs testte tot 13 procent van de reizigers uit die landen positief.