Stormloop op zelftesten voor de feestdagen: “300.000 tot 350.000 per week geleverd”

“We zien de laatste weken een enorme stijging. Een paar weken geleden hadden we zo’n 100.000 zelftesten per week en we zien de laatste week dat dat stijgt naar een aflevering van 300.000 tot 350.000 per week. Het gaat dus vlot en we zien dat we op deze manier op een veilige wijze naar de feesten kunnen gaan”, zegt Hilde Deneyer van Vlaams Apothekersnetwerk.