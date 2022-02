Storm eist eerste dode in ons land, ook zeker drie zwaargewonden: zeventiger maakt door wind fatale val in het water, mensen kritiek door omgevallen bomen en losgerukte zonnepanelen

De doortocht van storm Eunice heeft een eerste dodelijk slachtoffer geëist in ons land: een zeventiger belandde aan de jachthaven in Ieper door de felle wind in het water en bezweek later in het ziekenhuis. Daarnaast zijn er ook al zeker drie mensen zwaargewond geraakt, waarvan twee in kritieke toestand verkeren. Het gaat om een 17-jarige jogger die in Menen een boom op zich kreeg, een man die in Gent op het hoofd geraakt werd door een losgerukt zonnepaneel en een man die op een werf in Temse een zware hoofdwonde opliep door een losgekomen stalen plaat.

Het dodelijk slachtoffer in Ieper is een 79-jarige Engelsman, die in de loop van de namiddag een ongelukkige val in de jachthaven maakte. De man zou vanop zijn woonboot in de haven in het water gevallen zijn vanwege de felle wind. Omstaanders konden hem daarna vrij snel uit het water halen, waarna hij ter plaatse nog werd gereanimeerd. Volgens de politie werd de Engelsman daarna in kritieke toestand overgebracht naar het ziekenhuis. Daar is de man later helaas overleden, zo bevestigt politiezone Arro Ieper (Lees hier meer).

Boom valt op jogger (17)

Er zijn daarnaast ook verschillende mensen gewond geraakt door storm Eunice. In Menen raakte rond 15 uur een 17-jarige jongeman zwaargewond toen hij onder een boom terechtkwam. De jongen was samen met zijn moeder aan het joggen. De toestand van het slachtoffer is kritiek, hebben de hulpdiensten laten weten (Lees hier meer).

Volledig scherm In de Lageweg in Menen kwam een jogger onder een boom terecht. © Maxime Petit

Zonnepaneel op het hoofd

In de Gentse deelgemeente Sint-Denijs-Westrem is een man levensgevaarlijk gewond geraakt toen hij weggewaaide zonnepanelen op zijn hoofd kreeg. Het incident gebeurde aan een woning in de Poortakkerstraat. Door de storm werden enkele zonnepanelen weggeblazen, en de man kreeg een paneel op het hoofd. Hij werd bewusteloos aangetroffen en de hulpdiensten kwamen ter plaatse voor reanimatie. De man werd daarop in acuut levensgevaar naar het ziekenhuis gebracht, zegt de Gentse lokale politie (Lees hier meer).

Geraakt door stalen plaat

De storm eiste ook een zwaargewond slachtoffer in Temse. Dat gebeurde in de Philippe Saverijslaan op een bouwwerf voor een nieuwe appartementsblok. Rond 15.45 uur kwam door de wind een stalen plaat los die bevestigd was aan een werfcontainer. De plaat kwam op een werknemer zijn hoofd terecht. De man liep een zware hoofdwonde op en werd naar het ziekenhuis overgebracht (Lees hier meer).

Volledig scherm Brandweer en politie in de Poortakkerstraat in Sint-Denijs-Westrem. © Dylan Vermeulen