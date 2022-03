Storing aan infoschermen in treinstations hersteld

ONZE OPINIE. De peiling van het witte konijn

Stel dat je een restaurant zou hebben waar bijna de helft van de klanten aan de tafeltjes laat weten dat ze de volgende keer niet meer terugkomen. Het zou terecht voor paniek zorgen bij de chef. Niet zo bij veel politieke partijen. Bij Open Vld zegt maar 61% een volgende keer nog op de partij te stemmen. Groen (64%), CD&V (68%) en Vooruit (70%) doen het in de peiling maar een paar procentpunten beter. In plaats van zich te herbronnen en duidelijk te maken waar ze écht voor staan, steken ze alle energie in het afvangen van vliegen bij elkaar. Met een zingend wit konijn lukt dat soms ook. De vraag is: voor hoelang?

25 maart