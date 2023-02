Stopzetting Tihange 2 veilig verlopen: ‘scheurtjescentrale' na 40 jaar definitief met pensioen gestuurd

De kernreactor in het Luikse Hoei, aan de oevers van de Maas, werd dinsdagavond om 22.45 uur definitief van het net gekoppeld, conform de wet op de kernuitstap. Het is na Doel 3 de tweede kernreactor in ons land die met pensioen wordt gestuurd.

ANALYSE. Als Engie haar best doet, loopt ze slechts een gedeeld bedrijfsrisico. In ruil blijft in België het licht misschien branden

Scheurtjescentrale

De kernreactor in het Luikse Hoei, aan de oevers van de Maas, werd in 1983 in gebruik genomen. Tijdens al die jaren lag de centrale ook voor lange tijd stil. Er werden in 2012 scheurtjes ontdekt in de stalen wanden van de reactorkuipen van Doel 3 en Tihange 2. Het leverde beide centrales de bijnaam ‘scheurtjescentrales’ op. In realiteit gaat het om waterstofvlokken in het staal. In 2013 mocht Tihange 2 heropstarten, om enkele maanden later uit voorzorg weer te worden losgekoppeld.