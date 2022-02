Stookoliefonds Promaz vanaf begin april in werking

Navigatie­kwa­li­teit onderzocht in 30 Europese landen: Brussel scoort ondermaats

De gps-kwaliteit in Brussel is niet goed, dat blijkt uit een onderzoek naar de navigatiekwaliteit in de auto of met verkeersapps van de Britse autoverzekeraar confused.com. Brussel zit, als hoofdstad van Europa, in de lagere middenmoot.

11:32