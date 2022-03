Stookoliecheque en verwarmingspremie lopen vertraging op tot zomer

De regering heeft in een budget van 210 miljoen euro voorzien, omdat ze rekent op de uitbetaling van de premie aan 1,05 miljoen gezinnen. Dat is een pak minder dan de 1,6 miljoen Belgische gezinnen die volgens de sector met stookolie verwarmen. Ook voor de verwarmings­premie van 100 euro, die de regering in februari beloofde, wordt nog over de praktische moda­liteiten overlegd. De overheid zal voor elke klant controleren of die recht heeft op de premie - tweede verblijven bijvoorbeeld niet. Het basisscenario is dat de energie­leveranciers het bedrag tussen 18 april en 31 juli verrekenen in de elektriciteitsfactuur.