“Stoffen mondmaskers die overheid gratis uitdeelde via apotheken mogelijk giftig”

De 15 miljoen stoffen mondmaskers van het Luxemburgse bedrijf Avrox die de regering in juni vorig jaar gratis uitdeelde via de apothekers, zouden mogelijk giftig zijn. Dat meldt de Franstalige openbare omroep RTBF op basis van een vertrouwelijk rapport van gezondheidsinstituut Sciensano.

Het textiel zou nanodeeltjes van zilver en titaniumdioxide bevatten. Het inademen daarvan zou een negatief effect kunnen hebben op de luchtwegen. Volgens toxicoloog Dominique Lison (UCLouvain) lopen dragers het risico om een longontsteking te krijgen, zeker als ze al onderliggende problemen aan de luchtwegen hebben.

Ook zijn collega Alfred Bernard raadt af om mondmaskers te gebruiken met dergelijke nanodeeltjes, hoewel er nog niet veel onderzoek naar gebeurd is. “Je kan die nanodeeltjes vroeg of laat binnenkrijgen, zeker als het masker regelmatig wordt gewassen en verslijt. Ze kunnen makkelijk in de longen en het bloed terechtkomen.”

Zilver

De nanodeeltjes van zilver en titaniumdioxide worden gebruikt om de stof wit te maken en mogen niet verward worden met nanodeeltjes van zilver, die antibacterieel werken.

Sciensano heeft intussen gereageerd in een persbericht en zegt dat het nog te vroeg is om conclusies te trekken uit het rapport. “Het gaat om de eerste resultaten van de eerste fase van een studie en het is belangrijk om ze met voorzichtigheid te interpreteren. Op basis van de huidige gegevens kan niet uitgemaakt worden of deze nanodeeltjes effectief uit de maskers komen en in welke mate de gebruikers eraan worden blootgesteld.”

Opspraak

Het is niet de eerste keer dat de mondmaskers van Avrox in opspraak komen. Ook in juni vorig jaar waren er al zorgen om de veiligheid van de maskers. Defensie benadrukte toen dat Volksgezondheid een positief advies had gegeven en ook het bedrijf hield vol dat de maskers aan alle internationale normen voldeden.

Er loopt ook een onderzoek naar mogelijke fraude bij de aankoop van de maskers. Met die overeenkomst was 40 miljoen euro gemoeid. Foto’s en video’s onthullen hoe twee hoofdrolspelers in het dossier elkaar wel héél goed kennen.

Avrox wordt geleid door twee Fransen: een voormalige voetbalmakelaar en een ex-restauranthouder. De belangrijkste aandeelhouder is een Jordaanse miljonair met een adres op Malta, een holding op de Kaaimaneilanden en een firma die filmprojecten financiert in de VS.

