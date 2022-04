Stiptheid treinen zakt onder 90 procent

In maart vorig jaar bedroeg de stiptheid nog 92,3 procent. Ook in de eerste twee maanden van dit jaar reden de treinen stipter dan in maart: 93,6 procent in januari en 91,1 procent in februari. Het is de tweede keer in een half jaar dat de stiptheid lager ligt dan 90 procent. Dat was ook het geval in oktober 2021 (89,6 procent). Voordien was het van eind 2019 geleden.