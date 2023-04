Stiptheid op het Belgische spoor bleef ook in maart onder 90 procent

De stiptheid van de treinen is vorige maand opnieuw niet boven de 90 procent uitgekomen. Meer dan een op de tien treinen reed vorige maand dus met vertraging. Dat blijkt uit de cijfers op de website van spoornetbeheerder Infrabel. Het is al van augustus 2022 geleden dat het stiptheidscijfer op het Belgische spoor meer dan 90 procent bedroeg.

Vorige maand kwam 87,9 procent van de binnenlandse reizigerstreinen op tijd of met een vertraging van maximaal zes minuten in Brussel of in het eindstation aan. De treinen reden dus minder stipt dan in maart vorig jaar (89,9 procent), maar wel stipter dan in februari 2023 (86,2 procent).

In dat stiptheidscijfer wordt geen rekening gehouden met de 3.999 treinen (4 procent) die geheel of gedeeltelijk werden afgeschaft in maart. Wanneer die afgeschafte treinen wel worden meegeteld, zakt de stiptheid naar 85,1 procent.

Verschillende incidenten hebben het stiptheidscijfer in maart naar beneden gedrukt. Zo hebben spoorlopers aan het station Gent-Sint-Pieters op 30 maart geleid tot in totaal 4.391 minuten vertraging en 79 afgeschafte treinen. Ook een persoonsongeval in Ruisbroek heeft op 6 maart tot grote hinder geleid.

De stiptheid van de treinen was vorig jaar voor het eerst sinds 2018 onder de 90 procent uitgekomen. In de nieuwe beheerscontracten van Infrabel en spoorwegmaatschappij NMBS is de stiptheid een van de criteria waarvan een deel van de financiering afhangt.