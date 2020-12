Stikstofcrisis dreigt Vlaamse economie lam te leggen

"De kans is klein dat onze voorlopige stikstofregelgeving de Europese toets doorstaat", zegt specialist milieurecht Hendrik Schoukens (UGent). Er lopen enkele procedures over concrete vergunningen bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen. De uitspraak in die zaken kan elk moment vallen.

Zo'n uitspraak zou een ontwrichtende impact hebben op onze economie. Want niet alleen de stallen, ook de bouw van woningen, bedrijven of wegen die in de nabijheid liggen van habitatgebieden, zouden met dat arrest in de hand aangevochten kunnen worden. "Ook in de buurt van de Antwerpse haven liggen habitatgebieden die in slechte staat zijn", zegt Braet. "Grote nieuwe projecten in de haven, of de Oosterweelverbinding, zijn na zo'n uitspraak vogelvrij."