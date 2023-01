Stikstofarrest zorgt voor sterke daling aanvragen en vergunningen landbouwbedrijven: 90% van aanvragen geweigerd

Terwijl er in 2020, het jaar voor het stikstofarrest, nog 2.080 aanvragen werden ingediend, is dat aantal in 2022 teruggevallen tot 1.175, een daling met 905 of 44 procent. Als enkel gekeken wordt naar aanvragen voor een wijziging of verlenging - het gaat dan bijvoorbeeld om meer of minder dieren of het uitbreiden of herbouwen van stallen - is het aantal aanvragen tussen 2020 en 2022 gedaald met 60 procent van 1.361 naar 532.