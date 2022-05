Stikstofakkoord wordt door alle partijen van Vlaamse regering gedragen, verzekert Jambon

“Het stikstofakkoord wordt door alle partijen in de Vlaamse regering gedragen”. Dat verzekerde Vlaams minister-president Jan Jambon zondag in De Zevende Dag (Eén). Hij benadrukte ook op dezelfde golflengte te zitten als kersvers minister van Landbouw Jo Brouns (CD&V).

Woensdag bleek tijdens een actualiteitsdebat in het Vlaams Parlement onenigheid tussen de Vlaamse meerderheidspartijen over de basis van het stikstofakkoord. Maar zondag was Jan Jambon duidelijk: het akkoord wordt door de volledige Vlaams regering gedragen. “Het stikstofakkoord zit nu in openbaar onderzoek. We wachten dat nog twee weken af, evalueren dan de bezwaren en pakken ze dan aan”, verklaarde hij.

Geen vergunningsstop

De minister-president zei nog dat de Vlaamse regering met het stikstofakkoord problemen zoals in Nederland wil vermijden. “Daar is de stikstofuitstoot zo groot dat er een algemene vergunningsstop is. Je kunt geen industrie of landbouw meer uitbreiden en geen nieuwe investeringen doen”, aldus Jan Jambon.

Openbaar onderzoek

Jambon verzekerde nog op dezelfde golflengte te zitten als minister van Landbouw Jo Brouns. Die gaf eerder aan dat het stikstofakkoord na het openbaar onderzoek nog aangepast kan worden. “We moeten de opmerkingen en de fouten die uit het openbaar onderzoek blijken ernstig nemen”, klonk het zondag in De Zevende Dag. Hij verwees naar voorbeelden die hem ter ore gekomen waren van technieken die niet zijn meegenomen in de stikstofberekening van een bedrijf. “Als er al reductie is, moet daar rekening mee gehouden worden”, vond Brouns.