Stijn Vlaeminck start in Antwerpen met de VeloVeilig-Ronde: zo kan je met hem meerijden

Slachtof­fer en nabestaan­den van fietsonge­val getuigen: “Op één seconde is het geluk uit ons leven gerukt”

Hoe maken we Vlaanderen samen VeloVeilig? Dat is de vraag die Het Laatste Nieuws samen met alle fietsers komende week wil beantwoorden. Want nog altijd één op drie Vlamingen zich niet veilig op de fiets. Fietsveiligheid blijft vandaag een onderwerp dat iedereen aanbelangt, fietsers én automobilisten. De lijst met ongevallen groeit nog steeds. Aandacht blijft nodig. Dat vinden ook Kathy, Rosa en Joost en Yanni. Stuk voor stuk voor het leven getekend na een fietsongeval.

7 mei