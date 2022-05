Stijn Vlaeminck fietst VeloVeilig door Limburg: “Al tien jaar bezig om gewestweg veilig te maken”

Kraantjes­wa­ter komt niet in gedrang door aanhouden­de droogte, maar “stop met auto’s te wassen met drinkbaar water”

Ondanks de aanhoudende droogte komt de drinkwatervoorziening niet in gevaar. Dat meldt AquaFlanders dinsdag in een persbericht. Op voorwaarde dat we verstandig blijven omspringen met ons kraantjeswater.

