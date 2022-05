Stijn Vlaeminck fietst door Vlaanderen voor VeloVeilig: “Nog geen 15 kilometer ‘sjezen’ en mijn achterband stond plat”

Wielerjournalist Stijn Vlaeminck trekt deze week al fietsend door elke provincie voor VeloVeilig Vlaanderen , op zoek naar goede en minder goede voorbeelden voor onze fietsveiligheid. “Een wielertoerist vertelde me dat de bewoners van Duffel al meer dan 10 jaar klagen over deze steenweg," schrijft hij. “Het stadsbestuur lijkt er zich maar weinig van aan te trekken. Wellicht moet er eerst een slachtoffer vallen voor het wordt aangepakt.”

Ik rijd al een paar jaar met de koersfiets. Nog nooit had ik een lekke band. Dag 1 van de Veloveilig Ronde en ‘t was zover. Na nog geen 15 kilometer ‘sjezen’ in het centrum van de stad Antwerpen stond mijn achterband platter dan plat.

Schepen van mobiliteit Koen Kennis leek er zich een beetje voor te schamen. Maar dit was natuurlijk een stom toeval. Want de schepen en zijn kabinet hadden er alles aan gedaan om me vooral langs alle geslaagde fietsprojecten te sturen. Een gloednieuwe fietsparking, een schitterend fietspad rond de hele stadsring en de ene fietsstraat na de andere. De schepen en zijn gevolg blonken van trots. Dat begrijp ik ook. Maar de realiteit is natuurlijk veel meer dan alleen fraaie infrastructuur. Putten, slechte wegmarkeringen, conflictrijke kruispunten. Tijdens de spits zijn twee ogen veel te weinig. Twee keer kon ik een botsing met een tegenligger vermijden. Van overal komen ze: de steps, de tegenliggers, de brommers.

Tine Embrechts rijdt ook mee. De actrice woont in Borgerhout en daar ligt de fietsinfrastructuur er slecht bij. Dat laat ze ook meteen weten aan de schepen. Tine is ook een mama. Het is elke dag een hele opgave om haar kinderen met de fiets naar school te laten gaan. Elke dag stress. Iedere keer een opluchting als ze weer veilig thuis zijn. Dat ze 25 jaar geleden, vlak voor haar neus, een meisje op een fiets heeft zien doodrijden, zal daar ook wel voor iets tussen zitten. Zoiets staat voor altijd op het netvlies.

Vanuit Antwerpen reden we over Lier naar Mechelen. Het netwerk van fietsautostrades en jaagpaden is een heerlijke ervaring. Vlaanderen vakantieland. De voorbije jaren zijn op dat vlak veel investeringen gedaan. Maar eens we het jaagpad verlaten, loert het gevaar om de hoek. In Duffel, op de Mechelsebaan, dient het trottoir ook als fietspad. In onze HLN-app werd deze steenweg meermaals als zwart punt aangeduid. Het is inderdaad levensgevaarlijk. Een wielertoerist vertelde me dat de bewoners van Duffel al meer dan 10 jaar klagen over deze steenweg. Het stadsbestuur lijkt er zich maar weinig van aan te trekken. Wellicht moet er eerst een slachtoffer vallen voor het wordt aangepakt.

