Stijn Vlaeminck fietst deze week doorheen elke provincie: “Ik hoop dat we met VeloVeilig kunnen wegen op het beleid”

Als u in de komende dagen een enthousiast peloton voorbij ziet passeren, wuif dan eens. Of zet u in het wiel. De kans is groot dat het Stijn Vlaeminck en onze VeloVeilig-karavaan is. Samen op pad voor meer fietsveiligheid.

Stijn, vertel eens, wat ben jij deze week van plan?

Stijn Vlaeminck: “Ik ga de mensen warm maken voor fietsveiligheid. Van 9 tot en met 13 mei trek ik daarvoor met de fiets langs elke provincie in Vlaanderen. We beginnen in Antwerpen, we eindigen in Oost-Vlaanderen. Tijdens de VeloVeilig-week gaan we verschillende thema’s aanraken, elke dag een. We willen benoemen wat slecht is- sommige fietspaden liggen er erbarmelijk bij, er zijn gevaarlijke kruispunten in overvloed-, maar we gaan ook tonen wat goéd gaat. Want er bougeert wel degelijk een en ander. Minister van Mobiliteit Lydia Peeters maakt heel wat geld vrij, er is al veel veranderd. Daar moeten we ook aandacht voor hebben.”

Waarom vind jij fietsveiligheid zo belangrijk?

“We wonen nog steeds niet in een Vlaanderen waarin je vol vertrouwen je kinderen de weg op stuurt. Niet alleen op de fiets, maar ook te voet. Ik heb zelf twee dochters. Als ik hen met fiets in Gent naar school breng- met de bakfiets, want ze zijn nog net iets te jong en we wonen te ver om zelf te fietsen- kruisen we op ons traject nog altijd veel plekken waarvan ik denk ‘hmm, gevaarlijk dit’. Ik weet dat ik het op een dag zal moeten loslaten, maar ik vind dat heel moeilijk. Met de koersfiets passeer ik dikwijls in Oosterzele, langs die weg waar in 2009 drie studenten het leven lieten. Vandaag is daar een breed fietspad aangelegd, maar als ouder wil je het niet meemaken, dat er op een dag politie voor de deur staat. Sinds ik weet dat ik de VeloVeilig-Ronde ga fietsen, valt het me ook extra hard op. Elke week nog gebeuren ongevallen met fatale afloop.”

Quote Ik zie te vaak mensen die het verkeer niet lezen. Een fietser, net als een voetganger, is òòk onderdeel van het verkeer. Ik kan me er mateloos aan ergeren.” Stijn Vlaeminck, Gezicht van VeloVeilig

Waar ben je deze week het meeste benieuwd naar?

“Op sociale media kom je het af en toe wel tegen, van die beelden met typisch Belgische, absurde situaties. Een fietspad dat ineens stopt of betonblokken die de strook ineens versperren. Ik zag recent nog een beeld passeren van een gloednieuw geasfalteerd wegdek, met daarnaast een fietspad waaraan niet was geraakt. Ik vraag me af of dat nu echt zo vaak voorkomt. Het meeste benieuwd ben ik naar de kaart van Vlaanderen na deze week, waarop lezers hun gevaarlijke punten hebben op aangeduid. Hoeveel mensen zullen een punt hebben aangeduid? Wat komt er allemaal naar boven?”

Naar welke provincie kijk je het hardste uit?

“Ik ben een Oost-Vlaming, dus ik ben wel nieuwsgierig naar hoe het er daar bij ligt. De meeste dodelijke ongevallen met fietsers gebeuren ook in Oost- en West-Vlaanderen. Zal zich dat weerspiegelen in de infrastructuur in die provincies? Hinken ze daar nu echt achterop op vlak van fietsinfrastructuur?”

Je bent wielerjournalist voor VTM. Hoor jij uit het peloton- die renners moeten elke dag de baan op om te trainen- bezorgdheden over fietsveiligheid?

“Het is absoluut een thema dat leeft, dat klopt. Logisch, mocht je eens nagaan hoeveel coureurs er in de afgelopen twee jaar zijn aangereden op training. Ook in het buitenland trouwens, maar in Vlaanderen heel vaak. Algemeen, er zijn zoveel fietsers op de baan, dat zorgt voor een enorm spanningsveld.”

Quote Als dan het gevolg zou zijn dat we hiermee kunnen wegen op het beleid, dan zou dat fantas­tisch zijn. Daar kan niemand iets op tegen hebben. Fietsers, voetgan­gers, overheden en ook de autogebrui­ker geen enkele chauffeur wil een fietser omver rijden: iederéén heeft hier baat bij.” Stijn Vlaeminck, Gezicht van VeloVeilig

Wat is jouw grootste frustratie als fietser?

“Ik zie te vaak mensen die het verkeer niet lezen. Een fietser, net als een voetganger, is òòk onderdeel van het verkeer. Sommige automobilisten hebben er geen flauw benul van dat er ook nog anderen op de baan zijn. Ik kan me er mateloos aan ergeren.”

Op vrijdag komen jullie aan in Sint-Niklaas, met een wereldrecordpoging ‘fietsbel rinkelen’ als slotakkoord. Wat hoop jij op het einde van de week bereikt te hebben?

“Dat er een steen wordt verlegd. Het in kaart brengen van de gevaarlijke punten zal in eerste instantie bijzonder interessant zijn. We kunnen wel zeggen dat het niet goed is gesteld met de fietsveiligheid in Vlaanderen, die perceptie leeft heel hard, maar de VeloVeilig-applicatie maakt het heel concreet. Je kan er echt op inzoomen. Als dan het gevolg zou zijn dat we daarmee kunnen wegen op het beleid, zowel lokaal als Vlaams, dan zou dat fantastisch zijn. Daar kan niemand ook iets op tegen hebben. Fietsers, voetgangers, overheden en ook de autogebruiker- geen enkele chauffeur wil een fietser omver rijden: iederéén heeft hier baat bij.”

De route en de belevenissen van Stijn Vlaeminck zullen deze week te volgen zijn in een dagboek dat hij voor HLN zal bijhouden.

Je kan ook zelf steeds gevaarlijke verkeerspunten melden via de HLN-app. VeloVeilig Vlaanderen is een initiatief van HLN met de steun van P&V Verzekeringen.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.